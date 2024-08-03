Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

03 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:29

Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı! Ne yaptıysa da alkollü çıktı, cezayı yedi

Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı! Ne yaptıysa da alkollü çıktı, cezayı yedi

Manisa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AYNI İSTİKAMETTE GİDEN İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. idaresindeki otomobil, E.B. idaresindeki otomobile çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada E.B.’nin idaresindeki araç hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Kazada araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile E.B.’nin kullandığı araçta bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan N.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.