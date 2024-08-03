Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Manisa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
AYNI İSTİKAMETTE GİDEN İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. idaresindeki otomobil, E.B. idaresindeki otomobile çarptı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada E.B.’nin idaresindeki araç hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI VAR
Kazada araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile E.B.’nin kullandığı araçta bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan N.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.