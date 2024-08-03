Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:29
Manisa&#039;da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AYNI İSTİKAMETTE GİDEN İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. idaresindeki otomobil, E.B. idaresindeki otomobile çarptı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada E.B.’nin idaresindeki araç hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Kazada araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile E.B.’nin kullandığı araçta bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan N.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...