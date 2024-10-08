Manisa'da kaybolan genç kadının cesedi Uşak'ta bulundu

08 Ekim 2024 09:09 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:20

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki kadından acı haber geldi. Manisa'da aranan kadının cansız bedeni Uşak'ta bulundu.

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Manisa​'nın Alaşehir​ ilçesinde 26 Eylül gününden beri aranan 21 yaşındaki Pelin Karaca için ekipler harekete geçti. Ekiplerin aramaları Manisa'da yoğunlaşırken, genç kadının cansız bedeni Uşak​'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.