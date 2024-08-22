Manisa’da korkunç şiddete maruz kalmıştı! Sözleri kan dondurdu: "14 yaşımdan beri..."

Bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Sudenaz A, 14 yaşından beri şiddet gördüğünü ve birçok kez şikayette bulunduğunu söyledi, “Annesiz büyüdüğüm için ona tutunmuştum. Yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var.” dedi.