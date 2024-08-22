Manisa’da korkunç şiddete maruz kalmıştı! Sözleri kan dondurdu: "14 yaşımdan beri..."
Manisa'da bir süre önce ayrıldığı 37 yaşındaki Yılmaz Akman'dan korkunç şekilde şiddet gören 19 yaşındaki Sudenaz A.'nın 14 yaşından beri şiddet gördüğü ortaya çıktı. Koruma altına alınan kadının sözleri gündem oldu.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşanan şiddet olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. 37 yaşındaki Yılmaz Akman, bir süre önce ayrıldığı 19 yaşındaki Sudenaz A.'yı köye götürmek isteyince kadın itiraz etti.
İtiraz üzerine sinirlenen saldırgan, genç kadını sokak ortasında korkunç şekilde dövdü. Hamile kadına demir sopayla defalarca vurdu, kimsenin yardım etmediği Sudenaz A. çığlıklar içinde yardım bekledi.
18 SUÇ KAYDI VAR
Çevredekiler ilk anlarda tepkisiz kalsa da bir esnaf da olaya dahil oldu, yaralı kadın kurtarıldı.
18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman, tutuklandı. Tedaviye alınan Sudenaz A. taburcu oldu.
"YÜRÜRKEN SALDIRDI"
Mağdur ise “Köye dönmeyi başta kabul ettim. Ağabeyinin arabasına bindim. Ancak sonra vazgeçtim. Araçtan inip yürürken saldırıya uğradım.” ifadesini kullandı.
"14 YAŞINDAN BERİ ŞİDDET UYGULUYOR"
Bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Sudenaz A, 14 yaşından beri şiddet gördüğünü ve birçok kez şikayette bulunduğunu söyledi, “Annesiz büyüdüğüm için ona tutunmuştum. Yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var.” dedi.