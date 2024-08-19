Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

19 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:09

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını 6. gününde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağının yanmaması dikkat çekti.

YÜREKLERİ DE KÜL ETTİ

Yangın, sadece bir köyü değil, yürekleri de kül etti. Alevlerin zarar veremediği tek mezar ise 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve kabrinin başındaki Türk bayrağı oldu. Şehidin mezarı yangından sonra objektiflere de yansıdı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hayretler içerisinde şehidin kabrine gelen köylüler yangın anlarını da paylaştı.

HAYRETE DÜŞTÜLER

Köyün önceki dönem muhtarı olan Adnan Kaya, yangının ikinci gününde yeni kaybettiği babasının mezarını ziyaret için geldiğini ve her yerin küle döndüğünü sadece şehidin mezarının yanmadığını görerek hayrete düştüğünü anlattı.

“RÜZGAR TERSE DÖNÜNCE KURTULDUK”

Kaya, “Şehit mezarına hiçbir şey olmamış. Yangın ikinci gün tekrar alevlenip köye doğru geldi. Helikopterler, arazözler geldi ama köy rüzgardan duman altında kaldı. Canımızı zor kurtardık. Köyü terk etmek zorunda kaldık. Evlerden bir şey alamadık. Sadece traktörünü alan kaçabildi alamayanın da traktörleri de yandı. Baraja kadar dayandık. Rüzgarda arkadan yangını tetikledi. Yangınla, baraj arasında kaldık. Suya dalmak zorunda kaldık. O arada Allah'tan rüzgar kesildi. 15-20 kişi ölecektik. Rüzgar ters döndü ya barajda boğulacaktık ya da dumandan ölecektik. Allah'tan rüzgar ters döndü ve kurtulduk" dedi.