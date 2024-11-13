Manisa'da meclis toplantısı sonrası gerginlik: MHP ve CHP'liler arasında yumruklar konuştu

13 Kasım 2024 01:53 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 01:53

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin CHP'li Salihli Belediyesinin önergesiyle Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi gerginliğe yol açtı. Meclis toplantısı çıkışında CHP ve MHP'liler arasında çıkan arbedede yumruklaşmalar yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine MHP ve AK Parti Grubu Büyükşehir meclisini terk etti.

MHP Grubu, meclise sunulan önergenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınılarak yapılan bir siyasi oyun olduğunu belirtirken, CHP Grubu ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik konuşmasının şehit ve gazi ailelerine hakaret olduğunu ifade ederek, isminin Salihli Kent Meydanı'ndan kaldırılması gerektiğini savundu.

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

TOPLANTI SONRASI TANSİYONLAR YÜKSELDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ardından dışarıda bekleyen MHP ve CHP'li grup arasında arbede yaşandı. Karşılıklı sloganlarla başlayan olaylar yumruklaşmaya döndü. Olaylara polis ve zabıta ekipleri müdahale ederek, iki grubu bir süre sonra yatıştırdı.