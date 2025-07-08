Manisa'da orman yangını! Alevler Uşak'a ulaştı, evler tahliye edildi

Manisa'da meşelik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Uşak'a da ulaşan alevleri söndürmek için ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Uşak'ta tedbir amaçlı bir köy tahliye edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmentepe mevkisinde, dere yatağında bulunan meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyüne ulaştı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

Yangına karadan arazöz, itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri müdahale ederken havadan da 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veridi.

Eşmetaş köyünde 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi sonlandırılırken karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Dere yatağında başlaması nedeniyle araç ulaşımının güç olduğu bölgeye, iş makineleri ile yol açılmaya çalışılıyor.

Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor. Ağabey Köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

UŞAK'TA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Ziyanlar Mahallesi Muhtarı Kamil Horasan yaptığı açıklamada, "Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Dozerlerle dere yatağına ulaşmak için yol açılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler Eşme'nin Taşköy Mahallesi yönüne doğru ilerliyor. Helikopterler ise en yakın su kaynaklarından aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak müdahalelerini sürdürüyor" dedi.



Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ederken yangının tehdit ettiği Uşak’ta da kriz masası oluşturulduğu, vali ve kaymakamın da süreci bölgede takip ettikleri öğrenildi.