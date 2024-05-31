Manisa’da PKK’ya darbe: 3 tutuklama!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 23:10 - Güncelleme : 31 May 2024 23:25
Manisa'da jandarmada PKK terör örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
1 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLECEK!
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı