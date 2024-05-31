Manisa’da PKK’ya darbe: 3 tutuklama!

31 May 2024 23:10 - Güncelleme : 31 May 2024 23:25

Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

1 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLECEK!

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.