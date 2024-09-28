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Manisa’da suç örgütü operasyonu: 7 tutuklama!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 00:33 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 00:33

Manisa Soma'da suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa​'nın Soma​ ilçesinde vatandaşları tehditle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede 13 ev ve bir işyerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Manisa’da suç örgütü operasyonu: 7 tutuklama! - 1. Resim

7 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında Soma'da korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit​ ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, belge ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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