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Manisa'da üç kedi yavrusunu fırça sapıyla öldürdü!

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 00:15 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 00:22

Salihli'de üç kedi yavrusunu canice sopayla vurarak öldüren 55 yaşındaki adam apartman sakinlerinin şikayeti sonrası gözaltına alındı.

Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

Manisa'da üç kedi yavrusunu fırça sapıyla öldürdü! - 1. Resim

Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.
  

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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