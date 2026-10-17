Manisa'daki tur otobüsü kazasında can kaybı 12'ye yükseldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arıca'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde 11 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan Zülfiye Arıca, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altı gündür yaşam mücadelesi veren Arıca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arıca'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

KAZADA 11 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne, H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, 11 Ekim'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çarpmıştı.

Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birine olay yerinde müdahale edilirken, yaralılar hastanelere sevk edilmişti. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekicinin sürücüsü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.