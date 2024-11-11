Mansur Yavaş '69 milyonluk konser' iddialarına cevap verdi! Ebru Gündeş'in aldığı ücret belli oldu

11 Kasım 2024 15:19 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:35

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim etkinliği kapsamında ünlü şarkıcı Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödendiği iddialarına düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş konserine harcadığı iddia edilen 69 milyon TL'ye ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. Eleştirilerin başında televizyonda; neden 10 gün beklendi açıklaması yapıldı. 30 Ekim gecesi düşmüş, 1 Kasım'da teftiş talimatı verilmiş, 4 Kasım'da müfettiş görevlendiriliyor. Dosya inceleniyor ve ayın 5'inde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden izah isteniyor. İzahatın doğru olup olmadığı için Yapı Kontrol'e soruluyor. Ses, sahne kurulumu, teknik özellikleri belli olan sahne için piyasa tespiti yapılması isteniyor. Ardından 6 firmaya yazılıyor. 6 firmadan yalnızca 1 tane cevap gelmiş. 11 Kasım'da rapor verileceği bildirildiği için biz de bugün toplantı yapma kararı aldık. 10 gündür bütün dosyaları didik didik baktırıyoruz. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım. Bu benimle birlikte çalışanlarıma da geçsin diye. Çok sayıda reklam yapmamam yönünde eleştiriler aldım.

EBRU GÜNDEŞ'İN ALDIĞI PARA BELLİ OLDU

Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedeli almıştır. Kendisi açıklamamızı istemişti. İddia edilen rakamlar tamamen algı operasyonu.

MOR VE ÖTESİ İLE CANDAN ERÇETİN KONSERLERİ

Mor ve Ötesi konserine 71 milyon TL ödendiği iddia edilmişti.

Candan Erçetin konserine çıkan 8 sanatçı vardı. Bunlara ödenen ücret 90 milyon TL. Mor ve Ötesi, Candan Erçetin ve diğer sanatçıların aldığı parayı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği açıklayamıyoruz ama kaşe bedelleri aleni, oradan bakılabilir. Veya arzu ederlerse kendileri açıklayabilir ama bahsedilen paraların ödendiği tamamen yalan."

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