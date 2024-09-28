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Mantar yasağına uymayanlar dronle tespit edildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 23:17 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 23:21
Mantar yasağına uymayanlar dronle tespit edildi!

Karabük’te yasağa rağmen mantar toplamak için ormana girenler dronla tespit edildi. Yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Karabük​'ün Safranbolu​ ilçesinde yasak olmasına rağmen mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar dron​ ile tespit edildi.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI UYARDI!

İlçeye bağlı Tayyip Köyü'nde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar, dron ile görüntülendi. Ormanlara girişin 31 Ekim'e kadar yasak olmasına rağmen mantar toplamaya devam eden kişiler, orman muhafaza memurları tarafından uyarıldı.

Yetkililer, yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasak olduğunu hatırlatarak, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti. Orman muhafaza ekipleri ise bölgede denetimlerin devam edeceğini ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanabileceğini duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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