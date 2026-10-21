Marco Asensio kaç hafta yok, sezonu kapattı mı? Fenerbahçe’nin yıldızının sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Kariyerinde Mallorca, Real Madrid, PSG, Aston Villa gibi önemli takımlar bulunan Marco Asensio 2025-2026 sezonunda sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı. Takımın en önemli oyuncularından birisi olarak gösterilen İspanyol yıldız, sakatlığı sebebiyle sezon başında önemli karşılaşmaları kaçırmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun İspanya’da ameliyat olduğu aktarıldı.

MARCO ASENSİO KAÇ HAFTA YOK?

İspanyol yıldızın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada Marco Asensio’nun 3 ay boyunca forma giyemeyeceği ifade edildi. Benzer şekilde Nathan Aké’nin ise sakatlığının 3 hafta sürmesi beklendiği aktarıldı.

Marco Asensio bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 karşılaşmada toplam 402 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir.'