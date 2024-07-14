Mardin Dargeçit'te teröre 'Bozdoğan' darbesi! İki terörist daha listeden eksildi

14 Temmuz 2024 08:25 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:56

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal alanda düzenlenen “Bozdoğan-50” operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nin paylaştığı bilgilere göre, teröristlerden birinin “Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine” kırmızı kategori olarak girme kararı alınan "Herekol" kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimliklendirme çalışmaları ise sürüyor.

Herekol kod adlı Taner Öğmen adlı teröristin; 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak’ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği belirtildi.

SURİYE'DE DE FAALİYET GÖSTERMİŞ

Ayrıca eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösteren teröristin, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği ortaya çıkan Öğmen'in, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi.