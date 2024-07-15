Mardin'de 2 motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

15 Temmuz 2024 18:02 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:06

Hulusi Akar'dan Kayseri'de Suriyeli provokasyonu sonrası uyarı: Bu ve benzer olaylar olabilir

Hulusi Akar'dan Kayseri'de Suriyeli provokasyonu sonrası uyarı: Bu ve benzer olaylar olabilir

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen Muhammed Küçükaslan (21) ile Emre K.'nin (19) kullandığı aynı yönde giden iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Küçükaslan, yapılan ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçükaslan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Emre K.'nin tedavisi devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muhammed Küçükaslan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ilçedeki Kıble Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.