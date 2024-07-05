Mardin'de 5 ayrı noktada orman yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:23
Mardin’in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yüzlerce dönümlük alana küle çeviren alevler, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevke edilen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
Mardin'in Midyat ilçesinde Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy ve Harmanlı mahallerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hemen ekiplere bildirildi.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BÜYÜK BİR FACİA YAŞANMIŞTI
Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında büyük bir facia yaşanmıştı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 15 kişi hayatını kaybederken yüzlerce hayvan da telef olmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı