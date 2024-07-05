Mardin'de 5 ayrı noktada orman yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

05 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:23

Mardin'in Midyat ilçesinde Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy ve Harmanlı mahallerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hemen ekiplere bildirildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BÜYÜK BİR FACİA YAŞANMIŞTI

Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında büyük bir facia yaşanmıştı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 15 kişi hayatını kaybederken yüzlerce hayvan da telef olmuştu.