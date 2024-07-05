Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mardin'de 5 ayrı noktada orman yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Mardin'de 5 ayrı noktada orman yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:23

Mardin’in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yüzlerce dönümlük alana küle çeviren alevler, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevke edilen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy ve Harmanlı mahallerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hemen ekiplere bildirildi.

Mardin'de 5 ayrı noktada orman yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor - 1. Resim

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Mardin'de 5 ayrı noktada orman yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor - 2. Resim

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BÜYÜK BİR FACİA YAŞANMIŞTI 

Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında büyük bir facia yaşanmıştı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 15 kişi hayatını kaybederken yüzlerce hayvan da telef olmuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...