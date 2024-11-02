Mardin'de acı olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip canına kıydı

02 Kasım 2024 01:49 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 01:55

Mardin'de 20 yaşındaki bir genç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak intihar etti. Genç adamın paylaşımında helallik istediği görüldü.

Mardin​'in Kızıltepe​ ilçesinde korkunç bir ölüm meydana geldi. 20 yaşındaki İ.A., dün gece saat 23.00 sıralarında silah sesi sonrası odasında yakınları tarafından yerde kanlar içerisinde bulundu.

İNTİHAR​ SEBEBİ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.A.'nın neden intihar ettiği henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

İ.A.'nın intihar etmeden önce sosyal medya hesabından ''Umarım hepiniz istediğiniz yere varır, hep mutlu olursunuz. Hakkınızı helal edin, mutluluklar'' şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.