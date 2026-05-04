Mardin’de başhekime saldırı anı kamerada!

Mardin’in Derik ilçesinde, işten çıkarılan bir personelin yakınları tarafından Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay’ın darp edildiği iddia edilen anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 18:26

Mardin’in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay’ın darp edildiği iddia edilen anların ortaya çıktı.

Mardin'in Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay'ın darp edildiği iddia edilen anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Olay, 15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesi'nde bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası yaşandı.
İşten çıkarılan personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye gelerek başhekimle görüşmek istedi.
Başhekimlik makamı önünde çıkan tartışma sonrası Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay saldırıya uğradı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi, A.Ü.E.'ye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydında, odaya girenler ile başhekim arasında arbede yaşandığı ve araya girenler sayesinde şahısların dışarı çıkarıldığı görüldü.
BAŞHEKİMLİK MAKAMINDA ARBEDE

15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye gelmiş, T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı.

Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.’ye ev hapsi verilip, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Darp iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, odaya girenler ile başhekim arasında arbede yaşandığı, kurumda bulunanlar araya girmesiyle şahısların dışarı çıkartıldığı yer aldı.

