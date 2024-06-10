Mardin'de camiye yıldırım isabet etti minare hasar gördü
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Haziran 2024 03:50 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 03:54
Mardin'de gök gürültülü sağanak yağışlardan Artuklu'da bulunan cami etkilendi. Düşen yıldırım yüzünden caminin minaresinde hasar oluştu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinden parçalar koptu.
İlçede gece saatlerinde aniden bastıran yağış esnasında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Minare zarar gördü, bazı taş parçaları da bahçeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı