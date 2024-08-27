Mardin'de dehşet evi! Elleri ve kolları bağlı halde bulundu: Cani baba günlerce işkence etmiş

27 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:30

İzmir'de 3 çocuğunu canice öldürüp intihara kalkışan baba haberinin ardından korkunç bir olay da Mardin'de yaşandı. Artuklu mahallesinde sokakta oynayan gençler, bir evde elleri ve kolları bağlı küçük bir çocuk buldu. çocuk hemen kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde tek başına bulunan çocuğun yabancı uyruklu ve madde bağımlısı olan baba tarafından günlerce işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Anne ve baba gözaltına alındı. Ev sahibi Necmettin Özgün, ailenin dışarıdan çok düzgün gözüktüğünü, kendisinin de şaşkın olduğunu belirterek şunları söyledi: "Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum.

DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞ OLABİLİR

Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve baba gözaltına alındı.