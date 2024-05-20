Mardin'de ev yangını: 2 çocuk hastanelik oldu
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 13:00 - Güncelleme : 20 May 2024 13:07
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekipler, evde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 13 yaşındaki F.G.K. ve 6 yaşındaki H.K. dumandan etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İki çocuk, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev hasar gördü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı