Mardin’de feci kaza! Petrol yüklü tanker devrildi: 1 ölü
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 19:15 - Güncelleme : 14 May 2024 19:20
Mardin’in Nusaybin ilçesinde petrol yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü. Jandarma, kazayla inceleme başlattı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban köyü mevkiinde, Şivan Dönmüş yönetimindeki plakası belirlenemeyen petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Dönmüş'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, kazayla inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı