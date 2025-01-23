Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mardin'de feci olay: İntihara kalkıştı, kazara annesini de vurdu

Mardin'de feci olay: İntihara kalkıştı, kazara annesini de vurdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 01:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 01:18
Mardin&#039;de feci olay: İntihara kalkıştı, kazara annesini de vurdu

Mardin’in Derik ilçesinde silahla intihara kalkışan H.P., kendisini engellemeye çalışan annesi N.P.’yi kolundan yaraladıktan sonra aynı silahla göğsüne ateş ederek kendini vurdu.

Mardin​'in Derik​ ilçesi Cevizpınar Mahallesi’nde feci bir olay meydana geldi. İddaya göre H.P. (33) henüz belirlemeyen bir nedenle silahla intihar etmeye kalkıştı. H.P.’nin intihar​ edeceğini gören anne N.P.(64), müdahale etmek istedi. Silah ateş alınca N.P. kazara kolundan vuruldu. Bunun üzerine H.P. silahla göğsüne doğru ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından anne-oğul Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mardin'de feci olay: İntihara kalkıştı, kazara annesini de vurdu - 1. Resim

İNTİHAR EDEN GENCİN DURUMU KRİTİK

N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
intiharmardinderik

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...