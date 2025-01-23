Mardin'de feci olay: İntihara kalkıştı, kazara annesini de vurdu

23 Ocak 2025 01:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 01:18

Mardin’in Derik ilçesinde silahla intihara kalkışan H.P., kendisini engellemeye çalışan annesi N.P.’yi kolundan yaraladıktan sonra aynı silahla göğsüne ateş ederek kendini vurdu.

Mardin​'in Derik​ ilçesi Cevizpınar Mahallesi’nde feci bir olay meydana geldi. İddaya göre H.P. (33) henüz belirlemeyen bir nedenle silahla intihar etmeye kalkıştı. H.P.’nin intihar​ edeceğini gören anne N.P.(64), müdahale etmek istedi. Silah ateş alınca N.P. kazara kolundan vuruldu. Bunun üzerine H.P. silahla göğsüne doğru ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından anne-oğul Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNTİHAR EDEN GENCİN DURUMU KRİTİK

N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.