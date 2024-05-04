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04 May 2024 14:49 - Güncelleme : 04 May 2024 15:00

Mardin'de iki aile sokak ortasında çatıştı! Yaralılar var

Mardin’de husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mardin'de meydana gelen olayda Tepebaşı Mahallesi'nde husumetli iki arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin'de iki aile sokak ortasında çatıştı! Yaralılar var - 1. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Sokak ortasında silahların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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