Mardin'de iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nusaybin-Midyat Yolu Beyazsu mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN İLK MÜDAHALE

Yaralılar Nuray A. (28), Damla A. (8), İbrahim B., Aydın B., Hacire B., Ela B., Defne A (6) ve Eymen A. (1), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.