Mardin'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

06 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:05

Mardin’in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Feci kaza sonucu ilk belirlemelere göre araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Mardin​'de meydana gelen feci kazada hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysel Enücük, Özge Enücük, Yusuf Zeyd Enücük yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın cezaleri de hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.