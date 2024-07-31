Mardin'de Kürtçe yaya geçidi polis tarafından silindi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:23
Mardin’in birçok noktasındaki Kürtçe yazılan “Pêşî Peya/Önce Yaya” uyarıları silindi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin Dargeçit'te kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İlçenin birçok noktasında “Pêşî Peya/Önce Yaya” yazıları, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından silinmeye başlandı.
Polislerin de zırhlı araçlarla beklediği olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'DA VALİLİĞİN SİLDİĞİ KÜRTÇE UYARILARI BELEDİYE YENİDEN YAZDI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Caddesi’nde sürücülere yönelik yazılan “Pêşî Peya (Önce Yaya)” ve "Hedi (Yavaş)" Kürtçe uyarı yazıları da silinmişti.
Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.
Kaynak: Tgrthaber.com