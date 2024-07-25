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Mardin’de silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 21:28 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 21:31
Mardin’de silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı var!

Mardin'de 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Mardin’de silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı var! - 1. Resim

2 ÖLÜ, 2 YARALI!

Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada H.Ş.A. (65) ve A.A. (50) hayatını kaybederken, M.N.A. (41) ve A.Ö. (53) yaralandı.

Mardin’de silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı var! - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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