Mardin'de suç işleyip Suriye'ye kaçtı, 10 yıl sonra Türkiye'ye dönünce yakalandı

28 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:13

Mersin'de cinayete karışıp suç işleyen şahıs Suriye'ye kaçtı, 10 yıl sonra Türkiye'ye dönünce yakalandı. Ekipler şahsın Suriyeli gibi davranmasına rağmen gerçek kimliğini parmak izi incelemesiyle tespit etti.

Mersin​'de cinayete karışan ve işlediği diğer suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan şahıs kaçtığı Suriye​'de 10 yıl kaldıktan sonra döndüğü Türkiye​'de yakalandı.

BİR YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranması bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 11 yıl önce “Kasten öldürme, yağma ve yaralama” suçlarına karışan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan E.G.'nin o tarihte Suriye'ye kaçtığını, 1 yıl önce de Türkiye'ye döndüğünü belirledi.

SURİYELİ KİMLİĞİ KULLANDI

Hükümlünün Suriyeli kimliği kullandığını öğrenen ekipler, şahsı merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında belirledikleri bir adreste operasyonla yakaladı. Yakalanan şahsın Suriyeli gibi davranmasına rağmen ekipler, gerçek kimliğini parmak izi incelemesiyle tespit etti.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan E.G. cezaevine teslim edildi.