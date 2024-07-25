Mardin'de ürküten manzara: Aşırıcı sıcaktan elektrik telleri eridi

25 Temmuz 2024 16:46 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:47

Yaz mevsiminde aşırı sıcakların 40 dereceyi geçmesi vatandaşların yaşamını zorlaştırdı. Sıcaklar sadece vatandaşı değil etraftaki eşya ve nesneleri de olumsuz etkiledi.

ELEKTRİK TELLERİ ERİDİ

Son günlerde bölgede yaşanan aşırı sıcaklık dalgası, elektrik tellerinin dayanma sınırlarını zorladı. Başak Mahallesi'nde bazı elektrik telleri, güneşin etkisiyle erimeye başladı. Sıcaklığa dayanamayan, elektrik telleri kullanılamaz hale geldi.