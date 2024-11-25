Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mardin'de yoğun yağış yüzünden bina çöktü: Yaralılar var

Mardin'de yoğun yağış yüzünden bina çöktü: Yaralılar var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Kasım 2024 01:20 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 01:22
Mardin&#039;de yoğun yağış yüzünden bina çöktü: Yaralılar var

Mardin'de yoğun yağış sebebiyle bina çöktü. Enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Mardin​'in Kızıltepe​ ilçesi Sürekli Mahallesi'nde bulunan bir bina yoğun yağış​ sebebiyle çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda enkaz altında kalan kişiler olduğu öğrenildi.

Mardin'de yoğun yağış yüzünden bina çöktü: Yaralılar var - 1. Resim

Bölgeye giden, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mardin'de yoğun yaş yüzünden bina çöktü: Yaralılar var - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızıltepemardinyağışbina çökmesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...