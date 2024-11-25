Mardin'de yoğun yağış yüzünden bina çöktü: Yaralılar var

25 Kasım 2024 01:20 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 01:22

Mardin'de yoğun yağış sebebiyle bina çöktü. Enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

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Ordu’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Mardin​'in Kızıltepe​ ilçesi Sürekli Mahallesi'nde bulunan bir bina yoğun yağış​ sebebiyle çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda enkaz altında kalan kişiler olduğu öğrenildi.

Bölgeye giden, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.