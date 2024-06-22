Mardin'deki anız yangını faciasında ölen 8 kişi toprağa verildi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 07:09 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 07:18
Mardin'deki anız yangınında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır Mardin sınırı arasında başlayan anız yangınının giderek büyümesi sonucu alevlerden kaçamayan 8 vatandaşın cenazesi ağıtlarla defnedildi.
Mardin’in Mazıdağı ve Diyarbakır’ın Çınar ilçe kırsalında dün gece çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar defnediliyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDILAR
Sabah Resul Yılmaz ve Şeyhmus Demir isimli vatandaşlar toprağa verilirken, akşam saatlerinde ise Mezher Demir, Sinan Deviren, Azat Yılmaz, Remzi Yılmaz, Hasan Demir ve Saliha Demir kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yücebağ köyünde defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı