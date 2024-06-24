Mardin'deki yangının sebebi belli oldu! Elektrik direğinden çıkmış!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:15
Mardin'in Derik ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangının elektrik direğinden kaynaklandığı kameralara saniye saniye yansıdı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Beşkavak Mahallesi'nde dün elektrik direğinden düşen ateş sonrası yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGININ ÇIKMA ANI KAMERADA
Yangının çıkma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saat 16.52'de çıkan yangının, rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbiriyle temasıyla oluşan kısa devreden çıktığı görülüyor.
Görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle, elektrik tellerinde meydana gelen kıvılcımın bahçeye sıçramasıyla, bahçede alevlerin yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı