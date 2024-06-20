Mardinli çiftçiden alkışlanacak hareket! Vatandaş tarlaya akın etti

20 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:43

İzmir ve Antalya'da 40 adet arsa ve arazi satışa çıktı! 55 bin TL'den başlıyor

İzmir ve Antalya'da 40 adet arsa ve arazi satışa çıktı! 55 bin TL'den başlıyor



Kızıltepe ilçesine bağlı Otluk köyünde 15 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Mehmet Kaya, soğanı tüccarlara satamayınca çürümesin diye vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya karar verdi.

Soğanın bedava olduğunu duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Civar köylerden birçok vatandaş arabalarıyla tarlaya gitti.

'EMEKLERİM BOŞA GİTTİ'

Emeklerinin boşa gittiğini belirten çiftçi Mehmet Kaya, “Kışın 50 liraya satılan soğanı ben yazın 5 liraya satamadım. Tüccar gelip benim soğanıma 2-3 lira fiyat biçiyor. Bu soğanı toplamaya kalksam benim işçi başı bir çuvalımın maliyeti 5 lira.

Satamadığım için kendi köy halkıma, çevre köy halklarına hayrıma dağıtıyorum.

Şu soğanlar tarlada satılmıyor. Ayrıca çevre köy ve bizim köyde 50 dönüm eken var.

100 dönümden fazla eken bir sürü çiftçi var. Hepsinin emeği şuan boşa gitmiş bulunmakta” dedi.