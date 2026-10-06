Mardinli Marilyn Monroe hakkında mahkeme kararını verdi

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İstanbul
Karahan’ın yargılandığı davanın duruşması Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Melek Karahan ve avukatı Elif Narin Dursun’un katıldığı duruşmada Karahan kendini savundu.
Duruşmada savunma yapan Melek Karahan, "Paylaşımı yaptığımda yakın gözlüğüm yoktu. Söz konusu paylaşımı ve birçok paylaşımımı dikkatsiz yaptım. Hatta avukatım bana gösterdiğinde 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' dedim. 20-30 kişi görmedi bile, hemen sildim" dedi.
Sanık avukatı Elif Narin Dursun ise suç unsurunun oluşmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatini talep etti.
Görülen duruşma sonucunda mahkeme, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Avukat Dursun, "Müvekkilimiz hakkında Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Türk Ceza Kanunu 217. madde gereğince cezalandırılması noktasında karar kılınmıştır. Bu karar hukuka aykırıdır. Savunma makamı olarak bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimiz sadece ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Bu karara karşı istinaf yolu açıktır. İstinaf edeceğiz. Hukuki süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
Melek Karahan ise "Mardin'e her zaman faydalı olmaya çalıştım. Hem sokak hayvanlarıyla alakalı hem çevre düzenlemesiyle alakalı. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işlemek için de yapmadım o paylaşımı. Avukatım ilgileniyor, avukatıma güveniyorum" diye konuştu.
İddianamede, Melek K. hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.