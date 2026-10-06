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Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:03

Mardinli Marilyn Monroe hakkında mahkeme kararını verdi

Mardin'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki gerçekleştirdiği hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 16 Temmuz’da tutuklanan "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan hakkında mahkeme kararını verdi. Karahan, "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:03

Karahan’ın yargılandığı davanın duruşması Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Melek Karahan ve avukatı Elif Narin Dursun’un katıldığı duruşmada Karahan kendini savundu.

HABERİN ÖZETİ

Mardinli Marilyn Monroe hakkında mahkeme kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Melek Karahan, savunmasında paylaşımı yakın gözlüğü olmadan dikkatsizce yaptığını ve hemen sildiğini belirtse de mahkeme tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan Melek Karahan, savunmasında paylaşımı yaparken yakın gözlüğünün olmadığını, paylaşımı dikkatsizce yaptığını ve 20-30 kişi bile görmeden hemen sildiğini ifade etti.
İddianamede sanık hakkında 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.
Mahkeme, yargılama sonucunda sanık Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sanık avukatı Elif Narin Dursun, kararın Türk Ceza Kanunu 217. madde gereğince verildiğini, hukuka aykırı olduğunu belirterek kararı istinaf edeceklerini açıkladı.
Karahan, Mardin'e faydalı olmaya çalıştığını, suçlamayı kabul etmediğini ve paylaşımı suç işlemek amacıyla yapmadığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Mardinli Marilyn Monroe hakkında mahkeme kararını verdi

“PAYLAŞIMI YAPTIĞIMDA YAKIN GÖZLÜĞÜM YOKTU”

Duruşmada savunma yapan Melek Karahan, "Paylaşımı yaptığımda yakın gözlüğüm yoktu. Söz konusu paylaşımı ve birçok paylaşımımı dikkatsiz yaptım. Hatta avukatım bana gösterdiğinde 'Bu paylaşımı ben mi yaptım' dedim. 20-30 kişi görmedi bile, hemen sildim" dedi.
Sanık avukatı Elif Narin Dursun ise suç unsurunun oluşmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Mardinli Marilyn Monroe hakkında mahkeme kararını verdi

MAHKEME KARARINI VERDİ

Görülen duruşma sonucunda mahkeme, sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Avukat Dursun, "Müvekkilimiz hakkında Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Türk Ceza Kanunu 217. madde gereğince cezalandırılması noktasında karar kılınmıştır. Bu karar hukuka aykırıdır. Savunma makamı olarak bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimiz sadece ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Bu karara karşı istinaf yolu açıktır. İstinaf edeceğiz. Hukuki süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Mardinli Marilyn Monroe hakkında mahkeme kararını verdi

“MARDİN'E HER ZAMAN FAYDALI OLMAYA ÇALIŞTIM”

Melek Karahan ise "Mardin'e her zaman faydalı olmaya çalıştım. Hem sokak hayvanlarıyla alakalı hem çevre düzenlemesiyle alakalı. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işlemek için de yapmadım o paylaşımı. Avukatım ilgileniyor, avukatıma güveniyorum" diye konuştu.
İddianamede, Melek K. hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

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