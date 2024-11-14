Market çalışanlarıyla müşteri birbirine girdi! Genç kızı tek yumrukla yere düşürdü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:16

İstanbul Esenyurt’ta bir market çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken market çalışanı müşterinin yumruğuyla yere düştü.

İstanbul Esenyurt'ta bir markette meydana gelen kavga şoke etti. Öğle saatlerinde markette alışveriş yapmaya gelen müşteri ve çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. TEK YUMRUKLA YERE DÜŞÜRDÜ Müşteri - çalışan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Görüntülerde sinirlenen adam çalışanlardan bir kadını tek yumrukla yere düşürdü. Kavga iş yerinin dışına da taşarken yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlgili Haberler Sokak ortasında taciz edilen kadın korkunç anları ifşaladı! Dehşet anları kamerada Bursa'da tüyler ürperten cinayet! Karısını kemerle boğarak öldürdü