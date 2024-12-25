Market sahibi hırsızlara seslendi: 'Çaldıklarını sakın yemesinler, zehirlenebilirler'

25 Aralık 2024 12:54 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:04

Antalya'da bir markete gelen iki kişi müşteri gibi girdikleri marketten alem yapacakları malzemeleri çaldı. Market sahibi, bir kuruş bile ödemeden çıkan hırsızlara seslendi. İşletme sahibi kadın, "İade edeceğimiz tarihi geçmiş sucuğu dolapta kenara ayırmıştık. Yemesinler sakın, zehirlenebilirler" dedi.

Kepez​ ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi​'nde bulunan markete gelen iki kişi çilingir sofrasını bedavaya getirdi. Alem yapacakları malzemelerin hepsini kıyafetlerinin içine sokarak çalan hırsızlar işletme sahibini şaşkına çevirdi.

LAFA TUTUP HIRSIZLIK​ YAPTILAR

Kimliği belirsiz şahıslardan birisi işletme sahibi Hülya Duran'dan fiyatlar ile ilgili bilgi alırken, diğeri market içerisinde dolaşmaya başladı. Alkol çeşitlerinin bulunduğu dolaba gelen kimliği belirsiz erkek şahıs eline aldığı alkol şişesi ile reyonları gezmeye başladı.

ALKOL ŞİŞESİNİ BÜYÜK BİR USTALIKLA SAKLADI

Bir süre sonra kameranın kısmen gördüğü bir noktaya gelen şahıs elindeki alkol şişesini büyük bir ustalıkla sakladı. Bu noktada eline aldığı karton yemek tabağı ile kasadaki arkadaşının yanına giden şahıs bir süre bekledikten sonra araca gideceğini belirterek marketten çıktı. Hülya Duran ile konuşarak bir süre daha ürünler hakkında bilgi alan şahıs da arkadaşına bakıp hemen döneceğini belirterek dışarı çıktı ve bir süre sonra geri döndü. Alkol almaktan vazgeçtiklerini belirterek işletme sahibinden özür dileyerek ayrıldı. Yaşananlardan şüphe duyan işletme sahibi Hülya Duran ilk olarak bir miktar peynir, sucuk ve barbunya pilakinin eksik olduğunu fark etti.

"SAKIN YEMESİNLER, ZEHİRLENEBİLİRLER"

Şahsın, alkolü sakladığı bölümde bulunan raflardan eline karton bir yemek tabağı alarak yanlarına geldiğini söyleyen Duran, “Bu sırada ben de arkadaşa içkileri gösteriyorum, fiyatlarına bakıyorum. Elinde tabak tutan arkadaş ‘Ben arabaya gidim. Para alıp gelim' dedi. Dışarı çıktı, birkaç dakika gelmedi, arkadaşı da ‘Ben bir arkadaşa bakıp gelim' diyerek çıktı. Bir dakika geçmeden geri geldi, ‘Kusura bakmayın bizim araçta rakı varmış. Sizi de o kadar oyaladık' dedi. Ve alacağım dediği rakıları da orada bıraktı. O sırada ben şüphelendim. Dolaba gidip baktığımda kaşar ve iade edeceğimiz sucuk yoktu. Sucuğu bir kenara ayırmıştık ve tarihi geçmişti, arkadaşlar bunu yemesin sakın, zehirlenebilirler” ifadelerini kullandı.