Zincir markette 2 liralık karton poşet kavgası! Sosyal medyada 'kim haklı' tartışması çıktı

06 Aralık 2024 07:52 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:48

Ankara'da bir zincir marketin 25 kuruşa satılan naylon poşeti kaldırarak yerine 2 liradan karton poşet koyması tartışma başlattı. Duruma tepki gösteren bir vatandaşın çektiği video tartışmayı sosyal medyaya taşıdı: Kim haklı?

Ankara​'da bir zincir marketin 25 kuruşa satılan plastik poşeti kaldırarak yerine 2 liradan karton poşet satışına başlaması alışveriş​ yapan bir vatandaşın tepkisini çekti. 2 liralık karton poşeti almak istemeyen, bunun yerine 25 kuruşluk plastik poşet talep eden vatandaş​ market çalışanlarıyla hararetli bir tartışma yaşarken bu anları videoya çekti.

"KANUNEN POŞET İSTEME HAKKINIZ YOK"

Satın aldığı ürünler için 2 lira fiyat biçilen karton poşetlerden almak istemeyen şahsın çektiği videoda, "Bana 25 kuruştan kanunen poşetimi vereceksiniz. Siz bana bunu, doğayı düşünüyoruz diyerek, 2 liradan satamazsınız. 'Kanunen poşet isteme hakkınız yok' da diyemezsiniz. Siz, kanun koyucu musunuz? Ben 25 kuruştan devletin bana tanıdığı poşet hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Buna karşın market çalışanları ise plastik poşet satmak zorunda olmadıklarını belirtirken, müşteriye hakkını aramak istiyorsa Tüketici Hakem Heyeti'ni başvurmasını önerdi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA DA TAŞINDI

Söz konusu video tartışmayı sosyal medyaya da taşıdı. "Kim haklı" sorusuna cevap aranırken birçok kullanıcı vatandaşa hak verdi. Market işletmesinin plastik poşet satmak zorunda olmadığını savunan bir diğer kesim ise buna karşılık karton poşetin para ile satılmasını eleştirdi.