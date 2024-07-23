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Markete giremeyen horoz sinirlendi! Camları böyle dövdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:21

Bursa'nın Karacabey ilçesinde markete giremeyen horoz sinirlenip, camları dövdü. Horozun agresif halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. İlçede bulunan bir marketin önüne gelen horoz, içeri giremeyince sinirlendi.

Markete giremeyen horoz sinirlendi! Camları böyle dövdü - 1. Resim

ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR 

Durum karşısında agresifleşen horoz, marketin camlarını dövdü. İlginç anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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