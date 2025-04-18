Marketlerde yemek kartı kullanımı kısıtlanacak mı? DMM'den açıklama geldi

Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımına sınır getirildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu. Kısa sürede pek çok haber sitesinde yer alan bu iddiaların ardından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına sınırlama getirildiği yönündeki iddialar, kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden oldu. Birçok haber kaynağında hızla yayılan bu söylentilerin ardından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.



DMM'DEN YEMEK KARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi” iddiası doğru değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başı itibarıyla yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL’lik tutarın prime tabi tutulmayacağını, ancak bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağını duyurmuştur. İşverenlerin, ilgili yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir şekilde müdahil olunması söz konusu değildir.

Dolayısıyla 2025 yılı başından itibaren yemek/kartı/çeki kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapılmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının veya SGK’nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1913222403649323350