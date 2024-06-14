Markette alışveriş yaparken fırtına yüzünden dehşeti yaşadılar
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Haziran 2024 23:48 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:53
Tokat'ta markette alışveriş yapan vatandaşlar bir anda fırtınanın başlamasıyla korkulu anlar yaşadı. Marketin camları patlayınca çok sayıda kişi yaralandı.
Tokat'ta kuvvetli rüzgara markette yakalanan vatandaşlar patlayan camlardan yaralandı. Akşam saatlerinde başlayan fırtınada çatılardan uçan kiremitlerden ve devrilen ağaçlardan vatandaşlar olumsuz etkilendi.
ALIŞVERİŞ YAPARKEN MARKETİN CAMLARI PATLADI
Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir zincir marketin camları da kuvvetli rüzgar nedeniyle patladı. Bu sırada içerde alışveriş yapan 3 kişi ile 2 çalışan, cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir apartmanın çatısından uçan kiremit de bir kişinin koluna çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Turhal ilçesinde de üzerine ağaç devrilen kişi, Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı