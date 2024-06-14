Markette alışveriş yaparken fırtına yüzünden dehşeti yaşadılar

14 Haziran 2024 23:48 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:53

Tokat'ta kuvvetli rüzgara markette yakalanan vatandaşlar patlayan camlardan yaralandı. Akşam saatlerinde başlayan fırtınada çatılardan uçan kiremitlerden ve devrilen ağaçlardan vatandaşlar olumsuz etkilendi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN MARKETİN CAMLARI PATLADI

Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir zincir marketin camları da kuvvetli rüzgar nedeniyle patladı. Bu sırada içerde alışveriş yapan 3 kişi ile 2 çalışan, cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir apartmanın çatısından uçan kiremit de bir kişinin koluna çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turhal ilçesinde de üzerine ağaç devrilen kişi, Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.