Marketten meyve çalan hırsızı evire çevire dövdü: Olay anı kamerada
İstanbul Esenyurt’ta bir marketin sahibi, meyve çalan hırsızı tekme tokat dövdü. Hırsızı çevredekiler kurtarırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki bir markette meydana gelen olayda, bir şüpheli marketin manav bölümünde hırsızlık yaşandı.
ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI
Şüpheli, yolun karşısına geçtiği esnada market sahibi meyvelerin çalındığını fark etti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başlayan market sahibini gören hırsız, elindeki meyve bulunan poşetleri atarak kaçmaya başladı. Hırsızın peşini bırakmayan market sahibi kaçan şüpheliyi yakalayarak saldırdı. Tekme ve tokatların etkisiyle yere düşen hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Vatandaşlar market sahibini tutarken, ayağa kalkan şüpheli koşarak uzaklaştı. Market sahibinin, hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızın marketten poşetlerle ayrıldığı, ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.