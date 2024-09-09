Marketten yufka alan kadın şoke oldu! İçinden erimiş plastik çıktı

09 Eylül 2024 12:28 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:39

Adana'da bir vatandaşın zincir bir marketten satın aldığı yufkadan plastik çıktı. Vatandaş yaşadığı şoke eden olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan Hülya B. isimli vatandaş zincir bir marketten yufka aldı. Eve geldiğinde poşeti açan vatandaş gördükleri karşısında şoke oldu. Yufkada mavi bir cisim olduğunu gören vatandaş hemen kayda aldı.

VATANDAŞ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yufkayı açan kadın, içinde mavi bir plastik olduğunu fark etti. Hülya B. "Marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.