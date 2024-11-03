Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Seyahat durdu, balıkçılar ava çıkamadı!

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Seyahat durdu, balıkçılar ava çıkamadı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:37

Marmara Denizi’nde poyraz nedeniyle ulaşım aksadı. Balıkçılar ava çıkamadı, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı…

Poyraz fırtınası nedeniyle etkili olan dalgaların ulaşımı zorlaştırdığı Marmara Denizi​'nde büyük yük gemileri Tekirdağ​ açıklarına demirlerken, bölgedeki balıkçılar​ da fırtına sebebiyle limanlarda beklemeye çekildi.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Seyahat durdu, balıkçılar ava çıkamadı! - 1. Resim

DENİZE AÇILAMADILAR!

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nde uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin rotasında zorluklar oluşturdu. Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı. Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Seyahat durdu, balıkçılar ava çıkamadı! - 2. Resim

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz şartlarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava şartlarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
marmara denizitekirdağbalıkçılar

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...