Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli: Seyahat durdu, balıkçılar ava çıkamadı!

03 Kasım 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:37

Marmara Denizi’nde poyraz nedeniyle ulaşım aksadı. Balıkçılar ava çıkamadı, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı…

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Poyraz fırtınası nedeniyle etkili olan dalgaların ulaşımı zorlaştırdığı Marmara Denizi​'nde büyük yük gemileri Tekirdağ​ açıklarına demirlerken, bölgedeki balıkçılar​ da fırtına sebebiyle limanlarda beklemeye çekildi.

DENİZE AÇILAMADILAR!

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nde uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin rotasında zorluklar oluşturdu. Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı. Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz şartlarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava şartlarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.