Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ 3,6 ile sallandı

17 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:41

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Akşam saatlerine doğru Tekirdağ açıklarında bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Tekirdağ açıklarında (Marmara Denizi) 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km altında gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,3 olarak geçti.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...