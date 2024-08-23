Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Küçük çocuk metrelerce sürüklendi, son anda kurtardılar
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:25
Yalova’nın Altınova ilçesinde plajda korku dolu anlar yaşandı. Deniz simidiyle Marmara Denizi'nde yaklaşık 700 metre açığa sürüklenen küçük çocuğu, cankurtaran ekipleri tekne ile kurtarmayı başardı. Çocuğun oraya nasıl gittiği bilinmiyor.
Yalova’da Hersek Plajı'nda deniz simidiyle yüzden çocuk, sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı. Ailesi büyük panik yaşarken, çocuk gözyaşları içinde yardım çığlıkları attı.
EKİPLER TEKNEYLE AÇILDI
Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti.
Ekipler çocuğu önce tekneye aldı, sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.
RİP AKINTISI UYARISI
Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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