Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği!

23 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:57

Marmara Denizi'nde müsilaj için çalışmalar başladı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) ekipleri Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Denizi​, bir kez daha müsilajın pençesine düşerken, asıl sorunun arıtılmadan denize bırakılan kanalizasyon suları olduğu gerçeği bir kez daha gündeme gelmişti. BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj​ sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.

"MUDANYA VE GEMLİK KÖRFEZİ'NDE HAREKETE GEÇİLDİ"

BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa​ Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."