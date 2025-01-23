Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği!
Marmara Denizi'nde müsilaj için çalışmalar başladı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) ekipleri Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde çalışmalarını sürdürüyor.
Marmara Denizi, bir kez daha müsilajın pençesine düşerken, asıl sorunun arıtılmadan denize bırakılan kanalizasyon suları olduğu gerçeği bir kez daha gündeme gelmişti. BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.
"MUDANYA VE GEMLİK KÖRFEZİ'NDE HAREKETE GEÇİLDİ"
BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."