Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeli! Ulaşım durma noktasına geldi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:48

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Dalga boyunun yükseldiği bölgelerde balıkçılar zor anlar yaşadı.

Tekirdağ​ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz​ fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı. Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere fırtına​ etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu. İlgili Haberler İstanbul'da lapa lapa kar yağacak, her yer beyaza bürünecek! Orhan Şen beklenen tarihi açıkladı