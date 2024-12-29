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Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeli! Ulaşım durma noktasına geldi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:48

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Dalga boyunun yükseldiği bölgelerde balıkçılar zor anlar yaşadı.

Tekirdağ​ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz​ fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı. Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere fırtına​ etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu.Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeli! Ulaşım durma noktasına geldi - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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