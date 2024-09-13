Marmara Denizi'ne düşen Hindistanlı aranıyor

13 Eylül 2024 10:48 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:48

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine demirleyen Liberya bayraklı RUI FU SHENG isimli gemide kaybolan Hindistanlı bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi’nde olayın ikinci gününde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarına demirleyen Liberya bayraklı RUI FU SHENG isimli gemide ilginç bir olay yaşandı. Gemide bir kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Kayıp şahsın gemide çalışan bir Hindistan vatandaşı olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GEMİDE OLMADIĞI FARK EDİLDİ

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi.

En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince, arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.