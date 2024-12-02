Marmara için korkutan uyarı! Kriz büyüyor! İstanbul ve İzmit Körfezi tehlikede

02 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:34

Marmara Denizi'ndeki müsilaj giderek tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Uzmanlar İstanbul ve İzmit Körfezinde tehlikeye dikkat çekerek eğer ihmal edilmesi halinde bahar ve yaz aylarında zor günlerin beklediğini belirtti.

Marmara Denizi​'nde müsilaj krizi büyüyor...Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek​'te yaptığı dalışlarda müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ BÜTÜN MARMARA'YI SARDI

Prof. Dr. Mustafa Sarı ekosistemin karşı karşıya olduğu tehdide dikkat çekerek "25 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, kısa süre içerisinde Marmara Adaları'nın çevresine ve Güney Marmara'ya yayıldı. Toplam 4 hafta içinde Marmara'nın en kuzeyine kadar neredeyse ulaşmak üzere. Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul Adaları'nın çevresinde ve Yalova Çınarcık​ bölgesinde 5-25 metre aralığında, örümcek ağı gibi bütün Marmara'yı sarmış durumda. Bugün daha da hatta yüzeye yaklaşmış durumda. Çınarcık Esenköy Balıkçı Barınağı'nda kıyıdan bakanlar müsilajı çıplak gözle görmeye başladılar. Bu gösteriyor ki müsilaj, yavaş yavaş yüzeye doğru yaklaşıyor ve bir taraftan da kuzeye doğru yayılıyor. Kısa süre içerisinde, bir iki hafta içinde muhtemelen İzmit Körfezi de tamamen müsilajla karşılaşmış olacak" dedi.

"KİRLİLİK KAYNAKLARINI KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Müsijaın önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıralayan Sarı "Acil olarak yapmamız gereken şey, Marmara Denizi'ne bir şekilde çeşitli yollardan gelen kirlilik kaynaklarını kontrol etmemiz. Yani evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve diğer atıkların hepsini kontrol etmemiz lazım. Peki, bu kadar kısa süre içerisinde edebilir miyiz. Edebileceklerimiz var. Çalışmayan arıtma tesisleri var; hızla onları çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Sanayi tesisleri, hepsi taahhüt ettiler ruhsatlarını alırken 'biz çevreyi kirletmeyeceğiz' diye.

Denetimleri artırarak acilen onların atık salınımını durdurmamız gerekiyor. Bunları yaparsak, ilkbaharda ve yazda müsilajın tekrar o korkunç haliyle yüzeye çıkmasını belki bir parça azaltabiliriz. Ancak eğer ihmal edersek, görmezden gelirsek bahar ve yaz aylarında zor günlerin bizi beklediğini unutmayalım. Müsilaj bir sonuçtur. Müsilajın ortaya çıkmaması için nedenlerinin ortadan kalkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.